Bezirk Wr. Neustadt Gute Stimmung bei Grünen: „Direkter Kontakt wirkt“

Jubel im Grünen Büro in der Lederergasse: Klubsprecher Michael Diller, August Lechner, Stadträtin und Spitzenkandidatin Selina Prünster, Herbert Hübl und Gemeinderat a.D. Andreas Löffler. Foto: Schranz

G ute Stimmung herrschte in der Grünen-Zentrale in der Lederergasse: „Wir sind grundsätzlich zufrieden, mit dem errungenen Klubstatus können wir im Landtag mehr bewegen. Wir sind viel gelaufen und haben den direkten Kontakt zur Bevölkerung auf der Straße gesucht, das hat sich ausgezahlt“, so Stadträtin und Spitzenkandidatin Selina Prünster.

In der Stadt haben die Grünen mit gut 1.500 Stimmen 8,3 Prozent geholt – ein Plus von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2018. Besonders gut abgeschnitten haben die Grünen dort, wo sie auch in der Ortspolitik schon aktiv sind: Etwa in Bad Fischau-Brunn (9,9 Prozent – Gemeinderätin Barbara Posch), Markt Piesting (8,5 – Gemeinderat Constantin Gessner) oder Pernitz (7,3 – Vizebürgermeister Markus Panzenböck). Das beste Ergebnis im Bezirk gab's mit 10,1 Prozent in Katzelsdorf, wo Herbert Hübl erstmalig für die Grünen kandidierte.

