ÖVP-Team für Landtagswahl: 15 Kandidaten, ein Abschied

Nach 30 Jahren im Landtag, 23 davon als ÖVP-Klubchef, ist für Klaus Schneeberger Schluss – er wird bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten. „Es sind viele Freundschaften und Partnerschaften entstanden“, meint er, allerdings habe er auch – etwa mit dem ehemaligen SPÖ-Landesparteichef Josef Leitner – harte Duelle geführt. Es sei ihm eine Ehre gewesen, bei der Weiterentwicklung zum Familien-, Kultur-, Wissenschafts- und Forschungsland dabeigewesen zu sein, so Schneeberger. Dazu kommen maßgebliche Weichenstellungen wie die Handymasten-Einigung oder die Reform des Wahlrechts „Name vor Partei“. Herausstrich Schneeberger auch die Landesausstellung in Wiener Neustadt, die das Motto „Stadt und Land mitanand“ am besten präsentierte und auch bis jetzt nachwirke. Stadtparteiobmann Christian Stocker: „Vom RIZ über die Fachschule, bis hin zum TFZ und dem Leuchtturmprojekt MedAustron: Klaus Schneeberger hat in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, was man mit dem Land Niederösterreich als Partner in einer Stadt und Region alles bewegen kann.“

„Ich sehe mich als Nachfolger von Klaus Schneeberger in der Verantwortung, die Themen unserer Region in Sankt Pölten stark zu vertreten und in der Partnerschaft mit dem Land, die Weiterentwicklung voranzutreiben.“

ÖVP-Landtagsabgeordneter und Stadtrat Franz Dinhobl

Als Spitzenkandidat für den Wahlkreis geht ÖVP-Landtagsabgeordneter und Stadtrat Franz Dinhobl ins Rennen: „Ich sehe mich als Nachfolger von Klaus Schneeberger in der Verantwortung, die Themen unserer Region in Sankt Pölten stark zu vertreten und in der Partnerschaft mit dem Land, die Weiterentwicklung voranzutreiben. Wir müssen und werden die richtigen Antworten geben, wenn es um die Frage der Kinderbetreuung, der Pflege, der Mobilität und des Umweltschutzes geht. Wir werden der Versiegelung den Kampf ansagen und uns entlang der Achse Semmering-Reichenau-Wiener Neustadt-Baden-St.Pölten kulturell weiterentwickeln.“

Präsentiert wurde von der Stadt-ÖVP auch die zweite Kandidatin der Stadtpartei: Lenuta Dragos, die aus dem Pflegebereich im Landesklinikum kommt. „Als eine Person mit Migrationshintergrund kenne ich die Herausforderungen, Sorgen und Probleme, aber auch die damit verbundenen riesigen Chancen. Ich bin davon überzeugt, dass im Miteinander, das in Niederösterreich so groß geschrieben wird, vieles gelingen kann.“

