Die Pfarren von Stadt und Bezirk sind sich einig: Es werden herausfordernde Ratschen-Tage werden – sowohl für die Kinder als auch für die Begleiter. Einigkeit herrscht jedenfalls darüber, dass die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden müssen.

Pater Philip vom Neukloster in Wiener Neustadt hofft, „dass sich genügend Kinder finden, denn beim Sternsingen waren wir heuer auch weniger Personen“. In „normalen“ Jahren gehen die Ratscher zu dritt oder viert, heuer sollen immer nur zwei Kinder plus Begleitperson unterwegs sein. „Auch, weil im Auto nur zwei Kinder hinten mitfahren dürfen und wir sonst sehr weite Wege zu Fuß gehen müssten. Es gelten dieselben Vorschriften wie beim Sternsingen plus der 2-Meter-Abstand und FFP2-Maskenpflicht für alle über 14 Jahren.“ Auch beim Absammeln von Geldspenden müsse darauf geachtet werden, dass Handschuhe getragen werden.

Christoph Dippl von der Dom-pfarre möchte, ebenso wie der neue Propst Franz Xaver Brandmayr, dass endlich wieder in der Innenstadt geratscht wird, was schon lange nicht mehr der Fall war. „Ob es aber heuer schon zustandekommt, weiß ich noch nicht“, sagt Dippl zur NÖN.

Kurat Patrick Hofer von der Erlöserkirche ist auch noch am Überlegen, „ob die Kinder wirklich durch die Straßen gehen oder wieder nur wie im Vorjahr im eigenen Garten oder vor der Haustür ratschen. Das ist noch nicht geklärt.“

Heuer sind kleinere Gruppen unterwegs

Julia Langer von der Familienkirche in der Schmuckerau: „Geplant ist, dass wir am Karfreitag und Karsamstag in Kleingruppen ratschen gehen, wenn wir dürfen. Wir werden die Vorgaben der Erzdiözese einhalten, außerdem müssen alle Begleitpersonen über 18 Jahre getestet sein.“ Wie viele Kinder mitmachen wollen, ist unklar, „weil wir die Vorgaben der Regierung abwarten wollen“.

Auf kleinere Gruppen setzt auch Gregor Schöberl, Pfarre Katzelsdorf: „Bei uns sind normalerweise drei Kinder pro Gruppe für die zwölf Regionen eingeteilt, heuer probieren wir aber kleinere Gruppen zu zweit zu bilden.“ Das Ratschen sei eine schöne Tradition, die in der Gesellschaft einen besonderen Stellenwert einnimmt und fortgeführt werden soll. „Den Kindern macht es meistens riesigen Spaß, leider haben wir dieses Jahr weniger Anmeldungen als sonst“. Gibt es Bedenken der Eltern? „Heuer unterstützen natürlich nicht alle das Ratschen.“

Pfarrmoderator Franz Pfeifer: „Wir versuchen in Schwarzenbach wie auch in Hochwolkersdorf Ratschen zu ermöglichen. Wir wissen noch nicht, wie es gehen wird.“ Kleine Gruppen, jeweils zwei oder drei Kinder werden die Menschen daran erinnern, dass es gut ist, an Gott zu denken und zu beten: „Sie werden auch zu den Gottesdiensten ratschen und die Menschen ermutigen, in die Kirche zu kommen“.

Spaß der Kinder bleibt auf der Strecke

„Voriges Jahr war gar nichts“, bedauert Schwarzenbachs Pfarrgemeinderat Fritz Reisner. Heuer soll auf jeden Fall geratscht werden: „Mir gefällt das, es ist ein althergebrachter Brauch und die Kinder sind gerne mit dabei.“ Bei der Einhaltung der Abstände sieht er kein Problem: „In der Regel haben wir nur kleine Gruppen mit zwei Personen“

In der Pfarre Lichtenegg gab es bisher keine gemeinsam durchgeführte Ratschenaktion: Pfarrgemeinderat Hermann Schuh: „Jede Rotte hat da eine eigene Gruppe, das älteste Kind ist immer der ‚Ratschenmeister‘.“

In Hollenthon kümmert sich Margit Grundtner um die Ratscherei. Sie weiß noch nicht, „wer sich bereit erklären wird, die Kinder zu übernehmen, die ganze Zeit dabei zu sein sowie die Verantwortung dafür zu tragen.“ Kleine Gruppen wären sicherer, „aber die Kinder wollen gemeinsam gehen. Da können sie sich endlich treffen, da macht es Spaß.“

In Kirchschlag sowie in Bad Schönau findet das Ratschen so gut wie „normal“ statt. „Das Abratschen, bei dem die Kinder jedem Haushalt einen Besuch abstatten, gibt es in Kirchschlag schon seit einigen Jahren nicht mehr, weil wir leider zu wenige Ministranten haben, um die ganze Gemeinde erreichen zu können“, erzählt Maria Ostermann, die verantwortlich für die Ministranten ist.

In Hochneukirchen-Gschaidt und Krumbach ist noch nicht endgültig geklärt, in welcher Form die Tradition unter den aktuellen Umständen umgesetzt wird. Wichtig ist den Gemeinden vor allem, die strengen Regeln der Erzdiözese einzuhalten.

In den Pfarrgemeinden Maiersdorf, Stollhof und Gaaden findet das Osterratschen trotz Corona statt. Selbstverständlich nicht so wie vor der Pandemie, sondern in einem kleinen Rahmen. Laut Pfarrgemeinderätin Sonja Nierer dürfen die Kinder aber nur in ihren eigenen Gassen oder Straßen ratschen gehen, „damit es sich besser aufteilt und es zu keinen Grüppchenbildungen kommt. Geschwisterkinder oder verwandte Kinder dürfen aber zusammen gehen“, so Nierer. Bereits zum fünften Mal dabei ist die 10-jährige Miriam, zum zweiten Mal ihre jüngere Schwester Greta.

„Es macht den Kindern sehr viel Spaß und es ist wichtig, Traditionen aufrechtzuerhalten“, so Mama Ingrid, die das Osterratschen unterstützt. Entgegen der Tradition, dürfen die Ratsche-kinder heuer am Ostersamstag allerdings nicht absammeln gehen. „Wie bereits im Vorjahr kann man aber freiwillig in der Kirche spenden“, so Nierer. Auf einen traurigen Aspekt im heurigen Jahr weist Franz Pfeifer abschließend hin: „Normalerweise ist Ratschen eine Aktion, die die Gemeinschaft untereinander stärkt und für den Umgang mit Gleichaltrigen steht. Doch heuer gibt es kein gemeinsames Essen und kein gemeinsames Aufhalten im Pfarrheim, stattdessen nur Dienst nach Vorschrift!“