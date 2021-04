Stefan Koppensteiner (87 Prozent Zustimmung) geht in seine dritte Amtsperiode als Leiter der Rot Kreuz-Bezirksstelle Wiener Neustadt. Ebenfalls bestätigt bei der Wahl wurde Stellvertreter Peter Beisteiner (85 Prozent Zustimmung, ebenfalls dritte Amtsperiode), neue zweite Stellvertreterin ist Sabina Doria (96 Prozent Zustimmung), die an die Stelle von Thomas Masicek tritt. „Danke an alle für das Vertrauen“, so Stefan Koppensteiner, der den Freiwilligen generell einen Dank aussprechen will: „Trotz der Pandemie haben wir nur sehr wenige Freiwillige, die deswegen nicht mehr Dienst machen. Das ist nicht selbstverständlich.“

Das Thema Freiwilligkeit sei generell eine Herausforderung für die nächsten Jahre – vor allem bei den Nachtdiensten. Zehn Freiwillige stehen der Bezirksstelle pro Nacht zur Verfügung, „wir haben uns jetzt entschlossen, dass auch ein Team aus hauptberuflichen Mitarbeitern Dienst macht, die vor allem langwierige Fahrten und Einsätze übernehmen. Oft haben wir das Problem, dass Freiwillige viele Einsätze in der Nacht haben, dann aber zu ihrem Brotberuf müssen – das geht natürlich an die Substanz“, begründet Koppensteiner. Mit der Rückkehr in die Normalität nach der Pandemie soll auch wieder die Ausbildung forciert werden, „das war im letzten Jahr mit den vielen Kleingruppen durchaus eine Herausforderung“, so der Bezirksstellenleiter.

Übrigens: Ein Freiwilliges Soziales Jahr kann auch beim Roten Kreuz geleistet werden – es ersetzt dann auch den zu leistenden Zivildienst.