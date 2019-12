Eine knusprige Weihnachtsgans, Karpfen in allen Variationen oder doch der Tafelspitz mit Apfelkren? Bernhard Gruber, Inhaber und Koch vom Haubenlokal „Altes Backhaus“ in der Bahngasse kennt die traditionellen Weihnachtsgerichte nur zu gut. Privat bevorzugt der Koch am Heiligen Abend aber eher leichte Speisen. „Ein frisches Saiblingsfilet von Gut Dornau mit Salat koche ich zu Weihnachten gerne. Es muss nicht klassisch sein“, sagt Gruber im NÖN-Gespräch.

Den Kochlöffel gibt er dabei nur ab, wenn er in sein Elternhaus kommt. „Wenn meine Mutter sagt, sie möchte uns verwöhnen, dann koche ich nicht“, schmunzelt er. Keine Ausnahmen macht Gruber aber, wenn es um die Weihnachtsbäckerei geht: „Ein Weihnachten ohne Vanillekipferl ist kein Weihnachten.“ Generell käme man als Wirt in der Zeit rund um den 24. Dezember aber eher selten zur Ruhe, meint Gruber.

"Da kommt die Weihnachtsstimmung oft zu kurz"

Das Weihnachtsgeschäft erfordere viel Einsatz. „Da kommt die Weihnachtsstimmung oft zu kurz.“ Dass die Weihnachtszeit meist mehr Arbeit als Vergnügen bedeutet, weiß auch Christoph Puchegger, Sohn von Gastronom Johann Puchegger und seit Ende 2018 Küchenchef des Puchegger-Wirtshauses in Winzendorf. „Ich bin eigentlich nur am 24. Dezember in Weihnachtsstimmung“, sagt Puchegger. Aber auch bei ihm sind klassische Gerichte wie Karpfen oder Gans kein Muss: „Bei meiner Lebensgefährtin und mir gibt es heuer rosa gebratene Entenbrust. Wir kochen zu Weihnachten immer nach Lust und Laune.“ Zubereitet wird das Essen gemeinsam. Zuvor besucht der Haubenkoch aber seine Eltern, da Vater Johann am 24. Dezember Geburtstag hat.

Ein traditionelles Weihnachtsmenü gibt es bei Küchenmeister Hermann Felber aus Lichtenwörth. Der Gastwirt tischt zu Mittag gefüllte Pute mit Rotkraut und Reis auf. Zum Abendessen wird ein Schinken im Brotteig serviert. Dazu gibt es Senf und Kren. „Das waren die Lieblingsspeisen meines Vaters“, erzählt der Wirt im NÖN-Gespräch. Felber kocht dieses Jahr am 24. Dezember aber nicht nur für seine Familie. Auch den Pensionisten des Ortes möchte der Gastwirt ein schönes Essen bescheren. „Da der 24. Dezember auf einen Wochentag fällt, koche ich vorher die Speisen für Essen auf Rädern“, sagt Felber.

Einfach und leicht vorzubereiten

Christian Heissenberger, Inhaber und Koch vom „Gasthof & Café Heissenberger“ in Krumbach, lässt klassische Speisen auch aus. Im Gasthof wird während der Weihnachtszeit genug gekocht. Bei ihm zuhause gibt es ein Raclette: „Es ist einfach, man kann es leicht vorbereiten und den Kindern schmeckt es sehr.“