Wiener Neustadt: Stadt feiert 100 Jahre Niederösterreich

Freitag, 24. Juni

18.30 Uhr: Angelobung von Rekruten der MilAk vor dem Alten Rathaus.

Samstag, 25. Juni

9-18 Uhr: „Stadt und Land mitanand“ – Wiener Neustadt und die Regionen des Bezirks präsentieren sich mit Kultur, Musik, Sport, Kulinarik, Kinderprogramm, Schau- und Leitbetrieben und weiteren Attraktionen.

10 Uhr: Eröffnung mit der Stadtmusikkapelle Wiener Neustadt.

10.45 Uhr: Formationsflug über den Hauptplatz by Diamond Aircraft.

11 Uhr: Bucklige Welt – Männergesangsgruppe Krumbach.

12.30 Uhr: Wiener Becken – Musikschule Steinfeldklang.

14 Uhr: Piestingtal/Schneebergland – Musicalsommer Winzendorf mit „Robin Hood“, Musikschule Piestingtal.

15.30 Uhr: Wiener Neustadt – „Artett“.

18.00-19.30 Uhr: Konzert der Musikschulen am Hauptplatz.

20.30-22.30 Uhr: „Backdoor Blues Band“: Abend-Konzert mit der bekannten Wiener Neustädter Formation sowie Gästen aus Stadt und Land.

9-18 Uhr: Familienprogramm Museum St. Peter a.d.Sperr und Bürgermeistergarten: Rätselrallye, Kasperltheater (11 & 16 Uhr), Kreisel Kids Chor der VS Pestalozzi (14 Uhr), Präsentation ASAGAN Mini-Kinderbuch „MaXi und die neue Stadt“, Bodenspiele bei St. Peter an der Sperr und im Bürgermeistergarten.

9-18 Uhr: Einsatzorganisationen am BORG-Platz: Im Rahmen einer Leistungsschau präsentieren sich Bundesheer mit Jagdkommando und Militärakademie, Polizei, Einsatzkommando Cobra, Samariterbund, Rotes Kreuz und Zivilschutzverband.

8-18 Uhr: Jubiläumsfest „Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt“, ab 10 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, Hüpfburg, Zielspritzen, Science Buster Wasserspiele für Klein & Groß, Fahrzeug- und Geräteschau.

9-18 Uhr: Infostände von Initiativen und Organisationen.

10-17 Uhr: Tag der offenen Museen: Museum St. Peter an der Sperr und Kasematten laden zum Besuch der Ausstellungen „neuSTADT erzählen“ und „Die Stadt als Festung“ – Eintritt frei!

15-22 Uhr: Jugendprogramm im „MÄX“ in der Singergasse: Live-Musik mit jungen Bands aus Stadt und Bezirk.

Sonntag, 25. Juni

10 Uhr: Feldmesse am Hauptplatz.

11 Uhr: Sternmarsch der Blasmusik am Hauptplatz.

12-15 Uhr: Volkskultur on stage am Hauptplatz: Siebner Musi, MGV Wiener Neustadt, EMV Flugrad – Bläserquintett, Damenschuhplattler Lichtenegg, ASB Stadtchor, Gauermannmusi, Modenschau von Trachten Köstler, Wiesmather Schuhplattler, Grenzland Trio

