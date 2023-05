Bezirkspolizei: Johannes Prennsberger folgt auf Gerhard Reitzl

Ein bekanntes Gesicht der Exekutive ist in Pension: Gerhard Reitzl, von 1995 bis 2005 Bezirksgendarmeriekommandant und ab 2005 Bezirkspolizeikommandant, trat mit Anfang Mai ab.

Der persönliche Umgang mit seinen Kollegen stand in seiner Zeit bei der Polizei immer im Vordergrund, erklärt der 63-Jährige im Gespräch mit der NÖN: „Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, nicht mit Maschinen, habe immer gerne kommuniziert, aber auch diskutiert.“ Denn er ist überzeugt: „Ich bin der Meinung, wenn ich etwas erkläre und überzeugend bin, wird die Arbeit lieber gemacht, als wenn ich es einfach so anschaffe.“

Natürlich habe sich die Polizeiarbeit in den Jahrzehnten verändert. „Als ich angefangen habe, gab's die luftgekühlte Schreibmaschine, jetzt geht alles - wenn ich will - digital. Alles ist schnelllebiger geworden, wie in der restlichen Gesellschaft auch.“ Gerne erinnert er sich an Großveranstaltungen wie die legendären Konzerte in Wiener Neustadt zurück, „natürlich hat es wie überall auch unerfreuliche Ereignisse gegeben.“ In seinem Ruhestand will er jetzt seinen Hobbys nachgehen - Wandern, Radfahren, Tourengehen im Winter „und natürlich auch Reisen“.

Johannes Prennsberger, zuletzt beim Kriminaldienst-Referat in Wiener Neustadt tätig, kommt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nach genau 20 Jahren ist der Theresienfelder (57) wieder am Bezirkspolizeikommando in Sollenau - immerhin war er bis zum 1. Mai 2003 fünf Jahre Stellvertreter von Gerhard Reitzl, ehe es ihn nach einer Zwischenstation in Mödling 2010 wieder nach Wiener Neustadt verschlug. „Der Abschied aus Wiener Neustadt ist mir nicht leicht gefallen, aber ich springe hier nicht ins kalte Wasser, das macht es leichter. Trotzdem trete ich hier in große Fußstapfen."

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.