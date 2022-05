Rotes Kreuz Pernitz: Garherr übernimmt

Werbung

In der Rot Kreuz-Bezirksstelle fanden in der Vorwoche Ergänzungswahlen an der Bezirksstelle statt. Notwendig wurden diese Wahlen durch das plötzliche und tragische Ableben des langjährigen Bezirksstellenleiters Josef Leitner im November 2021.

Bei den Wahlen wurde der bisherige Stellvertreter Christoph Garherr zum Bezirksstellenleiter gewählt. Als seine Stellvertreterin wurde Karin Göbel-Sojka gewählt, Anna Jägersberger zur Mannschaftsvertreterin. Garherr bedankte sich für das Vertrauen und versicherte, im Namen der Bezirksstellenleitung auch in den nächsten Jahren mit vollstem Einsatz im Sinne der Bevölkerung und des Roten Kreuzes tätig zu sein.

