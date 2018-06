BG Babenbergerring-Schüler Nico Dorigatti brachte mit einem eigenen Ensemble aus Schülern, die allesamt Theatererfahrung haben, „Sankt Augustin im Wandel“ im Festsaal der Schule auf die Bühne. Es drehte sich alles um das fiktive Dorf Sankt Augustin, das in einem Zeitraum von 15 Jahren in drei Akten gezeigt wird – und zwar am Beispiel der benachbarten Familien Müller und Steiner, deren Leben sich über die Jahre immer weiter verflechten – vor allem als ihre Kinder heiraten.

Dazu gab es mit Dorigatti selbst und Johanna Reisinger eine durchgehende Moderation, bei der mit Humor und Zynismus nicht gespart wurde. Als Vorlage diente ihm das Stück „Our Town“, das Dorigatti adaptierte und für seine Zwecke neu schrieb. Zur Aufführung war der Festsaal gut gefüllt. Am Ende erhielt das Ensemble viel Applaus. Der Aufwand – immerhin wurde seit Jahresbeginn geprobt – hatte sich bezahlt gemacht.

Das Ensemble:

Roman Kornfeld: Georg Müller

Kaya Dorigatti: Emma Steiner

Johanna Reisinger: Moderator/Totengräber

Nico Dorigatti: Moderator

Julian Kosch: Herr Müller/Der Fremde

Ines Guth: Frau Müller

Sarina Hübl: Rebecca Müller/Lutz/Emma 2

Aliza Braser: Frau Steiner

Paul Haiden: Herr Steiner/Professor Schulze

Alexander Lippitsch: Hans-Werner/Gendarm/Holzhacker/Bediensteter

Philipp König: Johann der Postbote/Bediensteter

Louise Adensamer: Michael der Obsthändler/Frau Ellinger

Zehra Ötztürk: Bürgermeister/Priester/Herbert