Auch heuer fand der alljährliche Fremdsprachenwettbewerb in St. Pölten statt, bei dem Schüler aus ganz Niederösterreich ihr Wissen in den antiken Sprachen Latein und Altgriechisch unter Beweis stellen können. Einige der Teilnehmer kamen aus dem BG Babenbergerring. In zwei Teilen wurden die Sprachkompetenzen geprüft. In der ersten Phase, ähnlich einer Schularbeit, musste zunächst ein Text übersetzt werden. Sollte sich die Übersetzung eines Schülers gegenüber seinen Mitstreitern durchgesetzt haben, so durfte er in die nächste Runde aufsteigen.

Schüler: „Latein bringt Spaß“

Dabei gab es einen mündlichen Teil, bei dem sowohl über inhaltliche Fragen zum Text als auch über das Allgemeinwissen, über die Literatur und die antike Geschichte, debattiert wurde. Jakob Mersch, ein Teilnehmer in der Sparte „Latein-Langform“, zeigt sich begeistert: „Ich finde es schön, dass sich noch Jugendliche finden, die Freude an der antiken Sprache haben. Latein bringt einfach Spaß“, meinte er.

Die Schüler der Oberstufenklassen des BG Babenbergerring konnten einige Erfolge einfahren, unter anderem konnte ein 4. Platz im Bereich Latein-Übergangslektüre erzielt werden.