Sparkassensaal wird zum Wald bei Schulball .

Der vierte Schulball des Babenbergerrings findet am 15. Februar unter dem Motto „Into the Woods“ im Sparkassensaal statt. Die Gäste können sich auf eine Ballnacht mit „Fields of Joy“ und „Dancing Bass“ freuen. Der Ballsaal soll unter anderem mit Ästen dekoriert werden. Das Ballkomitee lädt zudem Absolventen ein, den Abend als erneute Maturafeier zu nutzen. Karten sind in der Schule sowie an der Abendkassa erhältlich.