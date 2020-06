Auf freiwilliger Basis erfolgen heute, Mittwoch, und morgen, Donnerstag, Corona-Tests an dem Gymnasium. Fast alle Lehrer, nämlich 104, haben sich dafür angemeldet. Dazu werden kostenlos 525 Schüler (rund die Hälfte) getestet, im Turnsaal wurde dafür eigens eine Teststation aufgebaut. "Bis Freitag sollen die Ergebnisse feststehen, ich will, dass Schüler und Lehrer beruhigt ins Wochenende gehen können", so Direktor Werner Schwarz zur NÖN. Der Test ist für die Schule kostenlos, sie werden vom Roten Kreuz Wiener Neustadt durchgeführt und dann an ein Labor geschickt.