In einem groß angelegten Test von Schülern, Lehrern und sonstigem Schulpersonal liegt Direktor Werner Schwarz bisher keine Nachricht eines positiven Testergebnisses vor - auch er selbst wurde negativ getestet.

Nur bei zwei Tests dürften die Proben nicht gepasst haben, "ich werde fragen, ob diese Tests wiederholt werden können", so Werner Schwarz zur NÖN. Das Schuloberhaupt zeigt sich jetzt vorsichtig optimistisch: "Das bestätigt uns auch, dass wir an der Schule die Hygienemaßnahmen eingehalten haben."

Insgesamt wurden 525 Schüler (rund die Hälfte) sowie fast alle Lehrer und sonstiges Personal am Gymnasium getestet. Auch jene elf Schüler, die mit dem betroffenen Burschen in einer Klasse gesessen sind und sich in Quarantäne befinden, dürften sich nicht infiziert haben.