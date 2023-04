Wiener Neustädter Schüler mit Workshop für Demokratie

Die zentralen Fragen des interaktiven Workshops waren: Was bedeutet Politik/politisch für Schüler, welche politischen Systeme kennen Schüler und was bedeutet Demokratie für Jugendliche. Besonders wichtige waren auch Reflexionseinheiten und Diskussionsrunden zu Partizipation und Beteiligung von jungen Menschen. Wie kann Partizipation gelingen? Was ist Schüler ein Anliegen? Die überaus positiven Rückmeldungen der Schüler zeigen, wie notwendig diese Diskussionen zu politischer Bildung in Schulen sind.

