Amelie Lehner ist Schulsprecherin der Sicherheitsschule Wr. Neustadt

Amelie Lehner wurde von ihren Kommilitonen zur Schulsprecherin gewählt. Die 16-Jährige, die die 3AK-Klasse besucht, stammt aus Oberösterreich. Die spezielle Ausrichtung der Schule hat sie in die „Allzeit Getreue“ gebracht. „Ich wollte Polizistin werden und Jus studieren“, sagt Lehner, zu diesen Berufszielen habe die Ausbildung an der Sicherheitsschule gut gepasst. Mittlerweile könne sie sich auch vorstellen, an der Militärakademie zu bleiben und für das Bundesheer zu arbeiten.

Davor will sie sich als Schulsprecherin für ihre Kollegen stark machen. Sie lobt die Gemeinschaft an der Schule, Projekte wie das Mentoring mit den Fähnrichen der MilAk begrüßt die Schülervertreterin sehr. „Ich möchte besonders für die Mädchen eine Ansprechpartnerin sein“, sagt Lehner zur NÖN. Auch über mögliche Verbesserungen bei der Schuluniform habe sie sich schon Gedanken gemacht – diese müssten noch mit den entsprechenden Stellen abgeklärt werden, bevor sie umgesetzt werden können.

Erster Stellvertreter der Schulsprecherin ist Dennis Mutoi. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen besucht die 4AK-Klasse. Zweiter Stellvertreter ist Maximilian Schitkowitz aus der 3AK.