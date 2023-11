Wiener Neustädter Schüler trafen Militärbischof Werner Freistetter

Der in Linz geborene Geistliche zog mit seiner Familie – sein Vater war hochrangiger Offizier – zuerst nach Graz und dann nach Zwölfaxing. Den Wunsch Priester zu werden, habe er bereits von Kindheit an gehabt. Militärisch absolvierte er die einjährig freiwillige Ausbildung. In Wien begann er das theologische Studium, das er dann im „Collegium Germanicum et Hungaricum“ und an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom fortsetzte. 1979 wurde er in Rom von Kardinal Franz König zum Priester geweiht und war als Kaplan in Niederösterreich tätig.

Die Aspekte der politischen Ethik (Krieg und Frieden) interessierten den jungen Geistlichen und im Zuge dessen promovierte Freistetter dann im Bereich der Moraltheologie mit der Dissertation „Internationale Ordnung und Menschenbild“. Das Interesse an der sozial-ethischen Thematik verfolgte er dann in Rom und am Päpstlichen Rat für die Kultur. Von 1997-2015 leitete er das Institut für Religion und Frieden der katholischen Militärseelsorge Österreichs.

Die Bischofswürde

Seit dem 11. Juni 2015 leitet Dr. Freistetter das Militärordinariat der Republik Österreich (Militärdiözese). Zusätzliche Aufgaben sind ihm durch die Österreichische Bischofskonferenz zugeteilt: Vorsitzender der Bischöflichen Kommission für Weltmission und Weltkirche (Missio Austria; Pro Europa; Koordinierungsstelle für Mission und Entwicklung/KOO; Dreikönigsaktion/DKA), der Kommission für Weltreligionen und schließlich auch verantwortlich für die Polizeiseelsorge und die Rettungsorganisationen. Wie er dies alles schaffe? Mit guten Mitarbeitern.

Wiener Neustadt

In seiner Funktion als Militärbischof ist er jedoch nicht Titularbischof von Wiener Neustadt wie sein Vorgänger Christian Werner. „Ich fühle mich in Wiener Neustadt sehr wohl und bin sehr gerne in der St.-Georgs-Kathedrale“ so der Bischof. Die Bischofskirche des Militärbischofs ist die St.-Georgs-Kathedrale in der Theresianischen Militärakademie, die Titelkirche des Titularbistums ist weiterhin der Dom von Wiener Neustadt.

Wahlspruch und Wappen

„Sobald ich als Bischof bestellt wurde, musste ich gleich einen Wahlspruch und ein Wappen auswählen“ erinnert sich der Bischof. „Beim Wahlspruch war es dann doch einfach, ich wählte den Namen meines früheren Instituts ‚Religion und Frieden‘: Aus der religiösen Praxis soll Friede erwachsen! Für das Wappen galt es die Gesetze der Heraldik zu befolgen. Als Zeichen der Bischofswürde steht obligatorisch ein Pontifikalhut mit zwölf grünen Quasten sowie das goldene Vortragekreuz, ich wählte als Erstes die Farbe Blau für Treue und Frieden, Silber steht für die Farbe Weiß in der österreichischen Nationalflagge, da bei Wappen in der Regel statt Weiß immer Silber verwendet wird. Ich wollte unbedingt das Kreuz der Militärseelsorge und ein Friedenssymbol, das ist die Taube und da es Gründonnerstag war, kam ein Palmzweig als Zeichen des Sieges über Tod und Sünde noch dazu“.

Erfahrungen in Kärnten als apostolischer Administrator

Bischof Freistetter zeigte die Statue der Hl. Hemma von Gurk als Erinnerung an dieser Zeit in der Diözese Gurk-Klagenfurt mit 336 Pfarren. „Ich erhielt dadurch einen Einblick in eine Zivildiözese“ erzählte er, „es gab dort viel Widerspruch und es ist doch gelungen die Situation zu beruhigen, die Grundprobleme waren in der kurzen Zeit nicht gelöst, aber der neue Bischof Dr. Josef Marketz konnte, ohne dass er in der Struktur der Diözese präjudiziert wurde, seine Arbeit beginnen“.

Das schönste Erlebnis

Das schönste Erlebnis hatte Militärbischof Freistetter als Militärseelsorger im Kosovo zu Weihnachten. Am Hl. Abend war Alarm und die Österreicher waren im Einsatz. Am 26. Dezember erlebte er dann eine große Teilnahme an der Messe. Diese war außerordentlich feierlich, weil Soldatinnen und Soldaten besonders engagiert mitsangen und mitfeierten. Als Bischof müsse er auch viel reisen, weil ganz Österreich und die Auslandskontingenten in Bosnien, Kosovo und Libanon in seinen Zuständigkeitsbereich fallen.

Die Zukunftspläne

In fünf Jahren müsse er sein Rücktrittsangebot beim Papst einreichen. Doch bis dorthin wolle er noch einige Projekte vorantreiben. Zunächst gilt es eine weitreichende Anpassung, an die sich ändernden Grundvoraussetzungen für die seelsorgliche Arbeit zu schaffen, da man nicht wisse, was die Zukunft bringt: „Wie wird das neue Sicherheitsumfeld ausschauen? Die Herausforderung ist seelsorgerisch auf die möglichen Ernstfälle vorbereitet zu sein!“ Weiters wird in den nächsten Jahren ein Generationswechsel stattfinden, er sei auf der Suche nach jüngeren Priestern. Als weiteres Projekt, das aus seiner Liebe zur Königin der Instrumente erwachsen ist, möchte er gerne die sogenannte Kauffmann-Orgel in der St. Georgs-Kathedrale renovieren lassen.

Die Hobby-Journalisten der BHAK Fü&Sih bedankten sich sehr beim Militärbischof für seine Gastfreundschaft, sie haben sich bei ihm sehr wohl gefühlt und erfuhren sehr viel. Sie bekamen bei der Verabschiedung auch ein nettes Andenken.