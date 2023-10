Keltenmuseum Schwarzenbach: Auszeichnung für Barrierefreiheit

In der Kategorie „Kultur und Tourismus“ wurde das Keltendorf Schwarzenbach ausgezeichnet. „Eine Naturanlage kann niemals hundertprozentig barrierefrei sein“, heißt es in der Begründung: „Im Freilichtmuseum wurde das gelöst, indem man die Anlage über einen barrierefreien zusätzlichen Eingang betreten kann, falls notwendig. Bei voriger telefonischer Anmeldung darf man auch mit dem Auto bis zu der Anlage zufahren, die mitten im Wald gelegen und über eine gute befahrbare Forststraße erreichbar ist. Besondere Weitsicht bewies man bei der Errichtung des Aussichtsturmes: Dieser wurde bereits 1998 erbaut, aber gleich mit einem breiten Aufzugsschacht versehen, um in Zukunft einen solchen einbauen zu können, damit auch Personen im Rollstuhl oder Kinderwagen die Möglichkeit eines Rundblicks über die Bucklige Welt zu ermöglichen. Das Vorhaben des Aufzugs wurde nun im Frühjahr 2023 in die Tat umgesetzt.“

Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) lobte die vielen Ideen und Initiativen und betonte: „Barrierefreiheit muss uns allen ein Anliegen sein. Wir alle müssen für jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mitdenken, die tagtäglich vor physische und soziale Hürden gesellt sind. Der Preis 'Vorbild Barrierefreiheit' leistet hier tolle Bewusstseinsarbeit, auch dafür, dass Barrierefreiheit ein sehr umfassender Begriff ist und viele Aspekte berührt.“