Für Literaturfans hält die „Bibliothek im Zentrum“ in diesem Herbst einige literarische Leckerbissen bereit. Am Programm stehen gleich vier Lesungen, wo für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.

Den Anfang macht heute, Mittwoch, dem 6. Oktober, Sylvia Plach. Sie liest aus ihrem Buch „Gefühlscocktail“. In dem Roman dreht sich alles um die Liebe und wo die Hauptfigur Lilly diese findet – beim Ex-Freund oder doch bei dem Mann, den sie im Flugzeug kennengelernt hat? Musikalisch umrahmt wird die Lesung ab 19 Uhr von Teja Hawel.

Romantisch wird es auch, wenn Emily Walton am Mittwoch, dem 20. Oktober, aus ihrem neuen Buch „Miss Hollywood – Mary Pickford und das Jahr der Liebe“ liest. Die Neustädterin erzählt in dem Buch aus dem Leben der Schauspielerin Mary Pickford, die als erste Frau auch selbst Filme produziert hat und sich in ihren Kollegen Douglas Fairbanks verliebte.

Rechtzeitig zu Halloween lädt die „Bibliothek im Zentrum“ zur „Grusel- und Kriminacht“ am Freitag, dem 29. Oktober, ein. Der für Schauergeschichten mit Lokalkolorit und schwarzem Humor bekannte Innsbrucker Autor Christian Kössler wird aus seinen Werken lesen.

Auf ihn folgt am Freitag, dem 5. November, Sänger und Autor Reinhold Bilgeri, der seinen neuen Roman „Die Liebe im leisen Land“ vorstellen wird. Ein Paar muss sich darin seinen Problemen stellen.

„Skalp“ ist der zweite Krimi von Michael Giezek und dreht sich um eine grausige Mordserie. Mit diesem Buch im Gepäck kommt der Autor am Donnerstag, dem 11. November, zu einer Lesung in die „Bibliothek im Zentrum.“

Alle Lesungen beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, allerdings wird vom Bücherei-Team um eine Anmeldung unter veranstaltungen@bibliothekimzentrum.at oder unter Tel. 0504219 gebeten.