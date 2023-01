Wr. Neustadt: Feuerwehr mit 1.124 Einsätzen

Mit 1.124 Einsätzen lag die Feuerwehr unter dem Jahresdurchschnitt von 1.300 Einsätzen. Was vor allem an der im Vorjahr immer noch geringeren Zahl an Veranstaltungen und daraus resultierenden Brandsicherheitswachen liegt, erklärt Kommandant Christian Pfeiffer: „Wichtig ist zu erkennen, dass die Stadt immer weiter wächst und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in ihrer Freizeit für die Sicherheit der Bürger sowie deren Besucher sorgen. Wir versuchen immer effizienter Einsätze zu bewältigen, weil vor allem werktags das ehrenamtliche Personal durch den Brotberuf gebunden ist.“

Im Vorjahr rückte die Feuerwehr zu 329 Bränden aus. Von den 680 technischen Einsätzen, welche von der Tierrettung bis zum Hochwasser alles beinhalten, was nicht mit Feuer zu tun hat, halfen die Neustädter Mitglieder 47 Mal außerhalb des Ortsgebietes. „Die Tätigkeiten der Feuerwehr Wiener Neustadt haben insgesamt rund 90.000 Stunden verschlungen. Das ist das, was mehr als 56 hauptamtliche Kräfte in einem Jahr bewältigen würden“, ist Pfeiffer sichtlich stolz auf die Bilanz des Jahres 2022. „Alles, ohne Bezahlung und oft auch ohne einen Dank zu hören.“

„Die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr sind für unsere Stadt nicht mehr wegzudenken. Deshalb haben wir auch die Aufstockung und Adaptierung des nunmehr 40 Jahre alten Altbaus forciert, damit die notwendigen Spinde zur Erhöhung des Mitgliederstandes auch untergebracht werden können“, betonen ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Blaulichtstadtrat Franz Piribauer.

Im Vorjahr durfte aber auch gefeiert werden. Etwa das 160-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt und das 50-jährige Bestehen der Feuerwehrjugend – dort engagieren sich derzeit zwölf Burschen und ein Mädchen zwischen zehn und 15 Jahren.

