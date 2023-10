Photovoltaik in Bromberg: Oberger will Busflotte mit Elektro-Betrieb

Die Buckligen Welt-Gemeinden präsentierten vor Kurzem eine Bilanz zu den Themen Energieversorgung, E-Mobilität und Wasserversorgung. Der Wasserverband Trinkwassersicherung Bucklige Welt sichert für rund 13.500 Bewohner der Mitgliedsgemeinden Bad Schönau, Bromberg, Edlitz, Grimmenstein, Hollenthon, Krumbach, Lichtenegg, Thomasberg und Wiesmath die Trinkwasserversorgung. Dafür wurde eine 70 Kilometer lange Leitung neu errichtet, um 4.200 Häusern und 5.700 Haushalten Trinkwasser zu garantieren.

Das Projekt, welches überregional und bezirksübergreifend fertiggestellt wurde, bringt für die Bewohner der Gemeinden rund 950.000 Kubikmeter zusätzliches Wasser im Jahr. Zusätzlich sind die Anlagen für etwa zwei Tage blackout-sicher, da auch in Photovoltaikanlagen inklusive Speicher investiert wurde.

Auch in Bromberg wurde in Photovoltaikanlagen investiert. Unternehmer Christian Oberger errichtete auf dem Hang hinter seiner Liegenschaft eine 1,8 MW große PV-Anlage für sein Busunternehmen. Mit einem klaren Ziel: Die Busflotte des Bus-Unternehmens auf Elektroantrieb umzustellen – man wolle hier den Weg Richtung Klimaneutralität und Energieunabhängigkeit beschreiten. Das Busunternehmen wickelt rund die Hälfte des Linien-, Schüler- und Gelegenheitsverkehrs in der Buckligen Welt ab und betreibt auch den Wieselbus von Wiener Neustadt Richtung St. Pölten.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP): „Mit der gemeinsamen Initiative zur Sicherung des Trinkwasser ist ein Mustermodell für andere Regionen in Niederösterreich entstanden. Die Bucklige Welt engagiert sich seit Jahren für Klimaschutz und Energieunab- hängigkeit. Die Energiewende wird nicht durch Störaktionen, Einschränkungen und Verbote herbeigeführt, sondern durch aktives Handeln und Gestalten – die Energiewende ist das gemeinsame Projekt und das gemeinsame Ziel von uns allen – das merkt man hier in der Buckligen Welt besonders. Dieses Ziel erreichen wir aber nur Hand in Hand mit den Gemeinden, innovativen Betrieben wie eben der Familie Oberger und der Bevölkerung.“