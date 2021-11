„Fabelhaftes“ Festival mit 1.600 Gästen in Bad Schönau

Klassische Erzählkunst und Tanz, Akrobatik sowie Musik – zum mittlerweile 15. Mal standen bei „fabelhaft!NIEDERÖSTERREICH“, dem internationalen Storytelling-Festival, Geschichten aus aller Welt auf dem Programm.

Konkret fand die von Erzähler Folke Tegetthoff initiierte Veranstaltungsreihe in Schwarzenau sowie in Bad Schönau in der Buckligen Welt statt. Ein weiterer Schauplatz war der Kuhstall der Familie Ungersböck in Reitersberg bei Thernberg im Bezirk Neunkirchen. Insgesamt wurden zwischen 20. und 26. Oktober zwölf Programmpunkte geboten, 1.600 Gäste waren dabei.

Initiator Tegetthoff selbst zieht – trotz Corona-Einschränkungen – eine positive Bilanz: „Wenn in Schwarzenau das ausverkaufte Haus am Ende mit Standing Ovations minutenlang tanzt und singt und in Bad Schönau eine Auslastung von hundert Prozent erreicht werden konnte und unsere Künstler aus elf Nationen umjubelt wurden, dann weiß man, wofür man ein ganzes Jahr lang organisiert hat“!“

Ins selbe Horn stößt Bürgermeister Feri Schwarz (ÖVP), der neben Tegetthoff vor allem dem Organisationsteam der Gemeinde mit Sonja Dopler an der Spitze dankt: „Ich freue mich, dass das Festival trotz Einschränkungen so gut über die Bühne gehen konnte.“