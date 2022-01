FF Wiener Neustadt: Waldbrände als Herausforderung

Das „Lockdown-Jahr“ 2021 hatte auf die Freiwillige Feuerwehr, was die Einsatz-Anzahl betrifft, nur wenig Auswirkungen: 1.201 Mal mussten die Floriani im Vorjahr ausrücken, exakt 200 Mal mehr als im Jahr davor.

Einzigartig in der Geschichte der Wiener Neustädter Feuerwehr: Binnen acht Monaten half man gleich dreimal im Ausland. Kroatien (Erdbeben), Belgien (Hochwasser) und Nordmazedonien (Waldbrand) wurden angefahren, „das hat es vorher noch nie gegeben“, zieht Kommandant Christian Pfeiffer Bilanz.

Vor allem die Waldbrände hielten die Einsatzkräfte im Vorjahr auf Trab. „Normalerweise haben wir pro Jahr drei bis vier Einsätze, diesmal waren es 21. Das ist ein Rekord“, so Pfeiffer. Das hat auch Auswirkungen: In Zukunft werden zehn bis 15 Mitglieder für eine „Spezial-Waldbrandbekämpfungs-Truppe“ ausgebildet, die dann jener im Bezirk Wiener Neustadt, wo es so etwas bereits gibt, zugeteilt werden soll.

Die Anzahl der Feuerwehrmitglieder konnte zwar gesteigert werden, Sorgen bereitet derzeit allerdings die Feuerwehrjugend. Aktuell gibt es „nur“ 14 Mitglieder, „hier spielt Corona sicher eine Rolle, aber es gibt heutzutage auch einfach mehr andere Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche“, weiß Pfeiffer.

Erstmals in der 160-jährigen Geschichte der Einsatzorganisation gibt es übriges derzeit sechs Feuerwehrfrauen, die dem Ausbildungszug angehören. „Wir haben die Infrastruktur ensprechend anpassen müssen. Aber sonst hat sich nicht viel verändert, es ist, als wären sie immer schon da gewesen“, freut sich Pfeiffer über die Verstärkung.

Zufrieden mit der Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr zeigt sich auch ÖVP-Stadtoberhaupt Klaus Schneeberger: „In Zeiten, wo in der Gesellschaft viel getrennt wird, steht hier das Gemeinsame vor dem Trennenden. Die Einsätze können nur gemeinsam bewältigt werden – man spürt den Mannschaftsgeist. Ich möchte mich für die Arbeit bedanken.“

Um in Zukunft noch besser bei Einsätzen Schutz zu gewähren, gibt es für die Feuerwehrmänner übrigens eine neue Einsatzbekleidung. 20.000 Euro wurden dafür im Gemeinderat beschlossen.

