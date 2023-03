Arbeiterkammer holte in Wiener Neustadt 7,1 Millionen Euro zurück

Nach einem schweren Arbeitsunfall im April 2021 erhielt Herr K. (Name geändert) eine Versehrtenrente für die festgestellte 20-prozentige Behinderung zugesprochen. Das ganze Jahr über ist der Arbeiter im Krankenstand, muss im Dezember operiert werden, nachdem sich keine Besserung einstellt. Im Februar 2022 erhält der heute 44-Jährige einen Bescheid der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA): Rückwirkend bis Oktober 2021 - also vor der Operation - wird ihm die körperliche Einschränkung und damit auch die Versehrtenrente abgesprochen.

Mit dem Bescheid wandte sich der Mann an die Bezirksstelle der Arbeiterkammer, die die Gerichtsvertretung einleitete. Mit Erfolg, wie Bezirksstellenleiter Gerald Pahr berichtet: „Der Kläger bekam nicht nur den Bezug der vorläufigen Versehrtenrente im Ausmaß von 20 Prozent nachträglich und bis auf weiteres zugesprochen, sondern auch eine Heilverfahrensrente im Ausmaß von 100 Prozent für die Dauer seiner Reha-Maßnahmen bis Ende April 2022.“

Fristen einhalten!

Wichtig in dem Zusammenhang ist die Einhaltung der Fristen, betont Pahr: „Man muss immer schauen, dass man innerhalb der Frist den Bescheid beeinsprucht. Wenn die Frist vorbei ist, gilt der Bescheid und das war's.“

AK-Vize Horst Pammer weist auf den großen Unterschied zwischen Arbeits- und Sozialrecht hin: „Beim Arbeitsrecht versuchen wir oft, das Problem außergerichtlich zu beheben. Beim Sozialrecht gibt es einen Bescheid, den kann ich nur vor Gericht bekämpfen, wo fast nur Ärzte und Gutachter entscheiden.“

13.500 Beratungen

Insgesamt haben im Jahr 2022 mehr als 25.000 Personen bei der Bezirksstelle „angedockt“, wie Pahr sagt: Telefonisch, persönlich oder per Mail. „Wir sind die Bezirksstelle in Niederösterreich mit den meisten Anfragen per Email“, sagt Pahr. Aus diesen Erstkontakten ergaben sich über 13.500 konkrete Beratungen - und eine stolze Bilanz: „Wir konnten allein im Arbeits- und Sozialrecht mehr als 5,5 Millionen Euro für unsere Mitglieder hereinbringen“, sagt Pahr. Insgesamt wurden - inklusive der Unterstützung der Mitglieder bei der Arbeitnehmerveranlagung - 7,1 Millionen für die Mitglieder erreicht.

