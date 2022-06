Wr. Neustädter Sparkasse: Plus bei Kunden und beim Kapital

Werbung

„Das Jahr 2021 war für uns sehr erfolgreich“, zieht Sparkassen-Vorstand Christian Spitzer eine durchwegs positive Bilanz. Die Zahlen stimmen, unter anderem wurde ein Nettogewinn von elf Millionen Euro erzielt (siehe Kasten). Einer der Erfolgsfaktoren: Der Wohnbau in der Region verzeichnete ein (weiteres) starkes Jahr.

Erfreulich ist das Wachstum auch bei den Kunden: Knapp 61.000 sind es aktuell, Tendenz steigend. „Die Bevölkerung in der Region ist in den vergangenen fünf Jahren um vier Prozent gewachsen. Es ist uns gelungen, bei unserer Kundenentwicklung mit einem Plus von 8,9 Prozent im selben Zeitraum mehr als doppelt so stark zu wachsen, wie die Bevölkerung“, sagt Vorstandsdirektor Klaus Lehner.

Das neue Filial-Flaggschiff in der Marktgasse wird im Sommer fertiggestellt und im Herbst feierlich eröffnet.

Rekord-Jahr für S-Real

Für die Sparkassen-Tochter S-Real war 2021 das beste Jahr seit Bestehen. „Wir sehen vor allem in der Stadt eine sehr hohe Nachfrage, der ein knappes Angebot gegenübersteht“, so Geschäftsführer Wolfgang Weibl: „Die Preise sind extrem gestiegen, Immobilien sind für viele das neue Sparbuch.“ Trotz Pandemie gab es im Vorjahr über 200 Vermittlungen.

