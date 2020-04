Ein Video und Fotos, die aus dem „Bauernkistl“ der Familie Müllner stammen sollen, sorgten in der Vorwoche für Entsetzen: Die Bilder, die vom VGT (Verein gegen Tierfabriken) veröffentlicht wurden, zeigen Schweine mit schweren Verletzungen, Beulen im Gesicht und schwache Ferkel, die auf den Stallgang gelegt werden, um sie dort laut VGT sterben zu lassen. Gehalten werden die Tiere dabei auf engstem Raum und auf Beton-Vollspaltenböden. „Da die Verordnung zur Schweinehaltung nach dem Tierschutzgesetz so schlecht ist, darf man Schweine derart auf Vollspaltenboden halten. Mit allen Konsequenzen, wie abgebissene Schwänze, Verletzungen und Gelenksentzündungen“, sagt VGT-Obmann Martin Balluch.

Mittlerweile wurde der Betrieb – in dem rund 4.000 Schweine gehalten werden – mehrfach geprüft, bestätigte Bezirkshauptmann Markus Sauer auf NÖN-Anfrage: Der Betreuungstierarzt des Tiergesundheitsdienstes, die AMA und auch der Amtstierarzt der BH waren vor Ort. „Es wurden minimale Mängel festgestellt“, sagt Sauer basierend auf den Ergebnissen seines Amtstierarztes. Diese kämen in der Praxis angesichts der Größe des Betriebes vor.

Eine baubehördliche Prüfung gab es durch die Gemeinde. Bei dieser wurden keine Verstöße festgestellt. „Durch die uns vorliegenden Informationen geht hervor, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten wurden. Wir weisen daraufhin, dass die Gemeinde in Vollziehung, nicht aber als Gesetzgeber, tätig ist“, heißt es in einer Stellungnahme aller Gemeinderats-Fraktionen (WIR, SPÖ, FPÖ und ZL), die auch von WIR-Bürgermeister Manuel Zusag unterschrieben wurde.

Werbung sei „Betrug am Konsumenten“

VGT-Obmann Balluch kritisiert aber nicht nur die Rechtslage: Veröffentlicht wurde auch ein gefundener Lieferschein, der die Schweine als AMA-Tiere ausweist. Zudem hat die Familie Müllner auf ihrer Website – die mittlerweile offline ist – damit geworben, dass das Fleisch „aus artgerechter Haltung“ stammt und dass die Tiere „im Laufstall“ mit „ausreichend Platz“ und „abwechslungsreicher Umgebung“ aufwachsen.

„Es ist eine bodenlose Frechheit, dass dieser Betrieb die Schweine so furchtbar hält und dann damit wirbt, die Schweine würden artgerecht gehalten. Wenn es kein strafrechtlicher Betrug ist, dann ist es eben ein moralischer. Betrug an denKonsumenten, die sich bei solchen Worten eine total andere Haltung vorstellen“, kritisiert Balluch.

Familie meldete sich auf Facebook zu Wort

Die Familie Müllner hat am Freitag auf ihrer Facebookseite – die ebenfalls stillgelegt wurde – ein Statement zu den Vorwürfen veröffentlicht. Seit Juni 2010 sei der Betrieb AMA-zertifiziert. Man halte sich an alle gesetzlichen Vorgaben und unterliege „ständig unabhängigen und tierärztlichen Kontrollen.“ Die AMA bestätigt gegenüber der NÖN, dass erst in der Vorwoche eine unangekündigte Kontrolle stattgefunden hat.

„Wir stehen für Transparenz und Aufklärung und werden deshalb auch weiterhin unseren Tag der offenen Stalltür durchführen“, heißt es im Statement der Familie Müller weiter.

Konkret zum Vorwurf, dass die Bewerbung des Fleisches Kunden in die Irre führe, sagt Annemarie Müllner auf NÖN-Anfrage: „Wir wollten unseren Kunden nie etwas vorspielen. Wir kennen viele unserer Kunden persönlich und diese wissen auch, dass wir unsere Tiere auf Vollspaltenböden halten. Es kann sein, dass jetzt ein Kunde bei der Beschreibung ein anderes Bild hat. Das war nie unsere Absicht, wir werden die Homepage ändern.“ Aber auch wenn es seitens der Behörde momentan keinen Handlungsbedarf gibt, werde man der Frage nachgehen, wer die Fotos und Videos gemacht hat, so Sauer.