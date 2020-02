An der NMS Kirchschlag gibt es seit kurzem für alle Lehrlinge aus der Region die Möglichkeit, im Rahmen von Abendkursen die Matura zu machen. Früher mussten Interessierte bis nach Neunkirchen fahren.

Josef Pürer, Obmann-Stellvertreter der Wirtschaftsplattform Bucklige Welt, hat das Projekt „Lehre mit Matura“ an der Neuen Mittelschule in Kirchschlag ins Leben gerufen. „Es war mir ein großes Anliegen diese zusätzliche Möglichkeit für die Jugendlichen in unsere Region sowie an unseren Standort zu bringen“, sagt Pürer.

Lehrlinge können sich während ihrer Lehrzeit, beispielsweise auch noch im dritten Lehrjahr, dazu entschließen, die Matura abzulegen. Den Abschluss bildet dann eine herkömmliche Matura in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie einem Fachbereich, wie zum Beispiel Betriebswirtschaft oder Elektrotechnik.

Die Kurse finden zwei Mal pro Woche, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr statt. Momentan besuchen vier Schüler regelmäßig die Abendkurse, aber mit dem neuen Kurs ab Herbst soll die Klasse erweitert werden. Es entstehen weder Kosten für den Schüler selbst, noch für den Ausbildungsbetrieb. Das Projekt ist zu 100 Prozent gefördert und wird über das Berufsförderungsinstitut (BFI) abgewickelt.

Josef Pürer ermutigt alle Lehrlinge, die sich nicht sicher sind, ob ihnen diese zusätzliche Weiterbildung liegt: „Bei Unsicherheiten sind alle herzlich willkommen am Dienstag- oder Donnerstagabend in den Maturakurs in Kirchschlag schnuppern zu kommen.“ Auch die Direktorin der Neuen Mittelschule Kirchschlag Daniela Pohr-Mayer freut sich über die neuen Entwicklungen und ist zuversichtlich, so dem Facharbeitermangel entgegenwirken zu können. „Ich bekomme oft Lehrlingsangebote von Unternehmen, die auf der Suche nach Lehrlingen sind. Die Schülerinnen und Schüler können also mit Sicherheit Bedürfnisse in der Region abdecken und das in Zukunft auch gleichzeitig mit der Matura“, sagt Pohr-Mayer.

Informationen unter www.wirtschaftbuckligewelt.at oder per Mail an wirtschaft@buckligewelt.at.