Schulen in Lichtenegg und Hollenthon arbeiten enger zusammen

Seit dem letzten Schuljahr werden die Volksschulen in Lichtenegg und Hollenthon sowie die Mittelschule Lichtenegg unter einer gemeinsamen Leitung geführt – der ideale Zeitpunkt für den Start eines Prozesses zur Schaffung eines Bildungscampus Lichtenegg-Hollenthon. Eine freiwillige Kooperation, die die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den drei Schulen und der Kindergärten beider Gemeinden sowie der Musikschule zum Ziel hat.

Die gemeinsame Leiterin der Schulen, Direktorin Susanne Schmid: „Damit wollen wir das beste Bildungsangebot in der Region schaffen, um den Kindern ein möglichst langes Verbleiben im Ort zu ermöglichen.“

Einer der wichtigsten Ansatzpunkte dabei ist die „Nahtstellenarbeit“, das heißt den Übergang zur nächsten Bildungseinrichtung fließend zu gestalten. „Da haben wir viele Aktionen während des Jahres, wo die Kindergärten in die Volksschulen kommen und umgekehrt, aber auch gemeinsame Veranstaltungen der VS Hollenthon mit der VS Lichtenegg“, so Schmid.

Diese Zusammenarbeit ist auch deshalb wichtig, weil manche Projekte dadurch überhaupt erst möglich werden. Das Ziel ist für Direktorin Susanne Schmid die Stärkung der Kinder und Jugendlichen: „Damit sie ihre Wurzeln in der Region Bucklige Welt gut ausbilden und sich aber gleichzeitig zu weltoffenen und wissbegierigen Menschen entwickeln.“

