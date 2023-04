Mit Dudelsackklängen und Jausenverkauf bestritt die Bilinguale Schule den heurigen „St. Patrick’s Day“. Musiklehrer Andi Pirringer begrüßte die Schüler spielend auf der High-land Bagpipe und Kinder der 4f Klasse organisierten in den Pausen den Jausenverkauf, dessen Einnahmen (250 Euro) an die Krebshilfe und an die SOS-Kinderdörfer ergeht.

