Alleine im Billa-Plus in der Stadionstraße konnten 37 Bananenschachteln voll Lebensmittel und Hygieneartikel sowie zusätzlich unzählige Packungen WC-Papier noch am selben Abend an die Gemeinschaft Cenacolo übergeben werden. „Wir möchten uns bei den vielen Spendern, den engagierten Clubmitgliedern und den Billa-Plus Märkten, vor allem bei den Mitarbeitern, recht herzlich bedanken“, so der Lions Club.

Philipp Grammanitsch mit Frau Leyla. Foto: zVg

