Die diesjährigen österreichischen Meisterschaften der Senioren im Poolbillard fanden von 30.05. bis 02.06. in Rankweil statt.

Für den BC La Palma Wiener Neustadt gingen Ederl Ch. und Radakovits T. an den Start. Nach 5. Plätze für Radakovits im 9-Ball und Ederl im 10-Ball gelang Radakovits am letzten Tag der Sprung ins Finale im 14/1-Bewerb, wo er auf den Kärntner Steindorfer G. traf.

In dieser Partie, welche auf 80 Punkte gespielt wurde, ging Steindorfer von Beginn an in Führung und spielte bei einem Stand von 79:46 auf den Siegesball. Diesen konnte er jedoch nicht lochen und so kam Radakovits noch einmal an den Tisch, dieser nutzte seine Chance und holte sich mit einer 34-Serie den Titel im 14/1.

Der BC La Palma gratuliert Radakovits T. für diese hervorragende Leistung.

(Foto von ÖPBV)