Nach acht Monaten Bauzeit wurde am Freitag die neue Biogasanlage der städtischen Abfallwirtschaft eröffnet. 2,1 Millionen Euro wurden investiert, fortan wird aus den Abfällen, die in der Stadt und angrenzenden Gemeinden in der Bio-Tonne landen, Stromund Wärme gewonnen.

„Umweltpolitik und wirtschaftliche Überlegungen wurden hier kombiniert“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP), „wir handeln beim Klimaschutz konkret und überlegen, was die Stadt tun kann.“ Dompropst Karl Pichelbauer verwies bei der Segnung darauf, dass die Anlage „dem Schöpfungswillen Gottes entspricht – dass man achtsam mit der Umwelt umgeht“.

Franz Baldauf Guntram Bock (Geschäftsführer Pöttinger Entsorgungstechnik), Bürgermeister Klaus Schneeberger, Franz Berger (Geschäftsführer wnsks), Rudolf-Udo Wiesmüller (Leiter Abfallwirtschaft) und Peter Eckhart (Geschäftsführer wnsks GmbH) nahmen die neue Biogasanlage in Betrieb.

Für wnsks-Geschäftsführer Franz Berger – er geht, wie berichtet, Ende Jänner in Pension – ist die Anlage nicht nur „ein Abschiedsgeschenk“, sondern auch ein fast perfekter Kreislauf: Aus den Bio-Abfällen wird auch Kompost gewonnen, den man sich bei der Abfallbehandlungsanlage in der Raketengasse wieder fürs Gärtnern abholen kann. Mit dem gewonnenen Strom wird übrigens auch die gesamte Abfallbehandlungsanlage vor Ort versorgt, „wir sind praktisch energie-autark“, sagt Berger.