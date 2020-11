Bis 15. Jänner läuft noch die Anmeldefrist für das Kindergartenjahr 2021/22. Neu ist in diesem Jahr, dass die Anmeldung auch online durchgeführt werden kann – der Link dazu findet sich auf der Homepage der Stadt unter www.wiener-neustadt.at. Die „klassische“ Anmeldung über das ausgedruckte Formular ist weiterhin möglich.

Neu ist auch ein weiteres Online-Angebot für Familien: Auf der Stadt-Homepage ist seit kurzem eine Auflistung der rund 30 Spielplätze in der Stadt abrufbar – inklusive Lageplan.

In den vergangenen Monaten wurden in der Heideansiedlung, der Schmuckerau, am Achtersee und Am Kleinen Lazarett neue Spielplätze errichtet, dazu wurden bei nahezu allen anderen Spielplätzen in der Stadt Modernisierungsschritte durchgeführt.

Im Frühjahr 2021 soll am Josefsplatz ein weiterer neuer Spielplatz gebaut werden.