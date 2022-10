Photovoltaik statt Notstromaggregat im Bezirk Wr. Neustadt

Was passiert, wenn es zu einem Blackout kommt und der Strom plötzlich weg ist? Christian Herger, Zivilschutzbeauftragter des Bezirks Wiener Neustadt-Land, beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit einem möglichen, großflächigen Stromausfall. Früher waren es zwischen ein bis zwei Vorträge im Monat, die er in den Gemeinden hielt, mittlerweile ist er pro Woche bei bis zu drei Blackout-Vorträgen vor Ort. „Wir sind mittlerweile völlig ausgebucht. Man merkt, dass sich die Leute Gedanken machen“, erzählt Herger. Auch immer mehr jüngere Menschen würden die Vorträge besuchen.

„Die Hauptfrage ist dann meistens: Was mache ich wirklich ohne Strom?“

„Die Hauptfrage ist dann meistens: Was mache ich wirklich ohne Strom?“, weiß der Zivilschutzbeauftragte. Er rät jenen Personen, die sich selbst mit Strom versorgen möchten, Photovoltaikanlagen anzuschaffen. „Mit einem Notstromaggregat ist das nicht so einfach. Erstens muss man es wo lagern können, zweitens braucht man Treibstoff, der in dieser Situation auch nicht verfügbar sein wird und auch nicht zu Hause gelagert werden sollte“, erklärt er.

Um der Flut von Anfragen gerecht zu werden, hält Herger seine Blackout-Vorträge mittlerweile auch im Wohnzimmer. „Als Gastgeschenk gibt es dann beispielsweise einen Gaskocher“, so der Zivilschützer.

Krisenprodukte beliebter denn je

Rund 200 Gaskocher gingen im Wiener Neustädter Survival-Shop von Michael Kietreiber im Vorjahr über die Ladentheke. „Wir verkaufen momentan extrem viel. Vor allem aber mobile Gaskocher. Da bekomme ich Anfragen aus der ganzen Region“, so der Betreiber von „Checkpoint Charly“. Jene Personen, die zu ihm kommen, wissen in den meisten Fällen schon, was sie wollen. „Ich berate sie dann nur noch insofern, dass ich ihnen zeige, welche Produkte für ein Haus und welche für eine Wohnung geeignet wären“, so Kietreiber. Er will in wenigen Woche einen eigenen Online-Shop rund um Produkte, die bei einem Blackout hilfreich sein könnten, auf die Beine stellen.

„Generell müssen sich die Feuerwehren aber auch selbst darauf vorbereiten und für ihr Gebiet die richtigen Schritte setzen“

Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner

Auch die Freiwilligen Feuerwehren der Region bereiten sich auf ein solches Katastrophenszenario vor. „Für uns ist es keine einfache Sache, da man nicht wirklich weiß, was auf einen zukommt“, gibt Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner zu. Unterstützung kommt dabei auch vom Landesfeuerwehrverband. „Generell müssen sich die Feuerwehren aber auch selbst darauf vorbereiten und für ihr Gebiet die richtigen Schritte setzen“, so Greiner. Einen einheitlichen Plan bei einem Blackout gibt es für die Feuerwehren nicht: „Das wird individuell an die Gemeinde angepasst.“

„Im Fall eines Stromausfalls verfügt das Landesklinikum Wiener Neustadt über eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung, die über einen gewissen Zeitraum die Aufrechterhaltung des Betriebs garantiert“

Landesklinikum Wr. Neustadt

Im Landesklinikum ist man schon seit langem gut auf den Ernstfall vorbereitet. In enger Abstimmung mit der Projektgruppe der NÖ Landesgesundheitsagentur arbeitet man daran, vorsorgliche Maßnahmen für einen Blackout zu treffen. „Im Fall eines Stromausfalls verfügt das Landesklinikum Wiener Neustadt über eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung, die über einen gewissen Zeitraum die Aufrechterhaltung des Betriebs garantiert“, heißt es aus dem Klinikum gegenüber der NÖN. Die Maßnahmen würden laufend evaluiert und der aktuellen Situation angepasst: „Die planmäßigen Stabsschulungen und die lange Arbeitserfahrung des Krisenstabs auch während der Pandemie sorgen dafür, dass die Verantwortlichen ständig am neuesten Stand bleiben und ein klarer Aktionsplan vorhanden ist.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.