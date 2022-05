Musikverein Lutunwerde: Verein mit vielen Stützen

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Der Musikverein Lutunwerde ist ein relativ junger Verein. Er wurde am 29. Juni 1995 vom damaligen Bürgermeister Alois Proksch gegründet. Der Name leitet sich vom ursprünglichen Namen Lichtenwörths, Lutunwerde, ab.

Nach Josef Freytag und Werner Patzelt obliegt jetzt die Leitung Franz Haider. Er hatte bis jetzt keine leichte Amtszeit. Die zwei Jahre andauernde Coronakrise verlangte Improvisation und viel Geduld. Fasching, Kirtag, Feuerwehrfest, Frühschoppen, Geburtstage, kirchliche Feste – erst zünftige Blasmusik verleiht dem Dorfgeschehen den stimmungsvollen Charakter. Der Musikverein beteiligt sich rege am kulturellen Geschehen und öffentlichen Leben der Heimatgemeinde.

Oft wird auch in kleinen Gruppen bei diversen Festlichkeiten musiziert. Die Musikanten verstehen es aber auch, die richtigen Melodien für das letzte Geleit bei Begräbnissen zu spielen. Mit den Worten Gemeinschaft und Freude am Musizieren kann man die Dorfmusikkapelle treffend beschreiben. Geprobt wird nach der Pandemie wieder wöchentlich im Probenlokal. Alte und junge Musikanten spielen miteinander. Die Freude am Musizieren verbindet! In der gemütlichen Runde kommt auch der Spaß nicht zu kurz.

August Lenauer war maßgeblich an der Gründung des Musikvereins beteiligt. Nicht nur das, er bekleidet seit 1995 auch das Amt des Schriftführers und das mit weit über 80 Jahren. Daneben moderierte er zahlreiche Konzerte und vermittelte dabei interessante Fakten über die Komponisten und die Entstehungsgeschichte der Werke. Eine weitere Stütze des Vereins ist Heinz Blutaumüller, der seit Beginn an die finanzielle Angelegenheit des Vereins in seiner präzisen Art und Weise verwaltet. Ohne die gute Seele des Vereins, ohne Organisator verschiedener Ensemble wäre der Verein nicht das, was er ist. Damit gemeint ist Roland Pamminger, Gründungsmitglied und wichtige Stütze des Vereins.

Seit 2017 fungiert Markus Zusag als Kapellmeister des Musikvereins Lutunwerde, motiviert und mit viel Gespür für die Musik und die Musikanten! Unter seiner Leitung fanden zwei Sommernachtskonzerte vor der Kulisse der Nadelburgkirche statt. Dabei stellt die Musikkapelle die ganze Bandbreite ihres Repertoires vor. Sie reicht von der traditionellen Blasmusik mit Marsch, Polka und Walzer über klassische Stücke bis zur modernen Unterhaltungsmusik.

Bei den Sommertourneen 2020 und 2021 spielte die Musikkapelle wöchentlich in den verschiedenen Gaststätten und Heurigen der Marktgemeinde auf. Die Musik und der gemeinsame Gesang begeisterten das Publikum.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.