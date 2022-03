Hohe Wand: 5.300 Stunden Eigenleistung

„Ohne massive Eigenleistung und die gute Zusammenarbeit wäre das Projekt nicht umzusetzen gewesen“, erklärt der stellvertretende Ortsstellenleiter der Bergrettung Hohe Wand Stefan Pfaffstaller. In ganz Niederösterreich einzigartig, setzen die Blaulichtorganisationen nicht nur auf ein gemeinsames Zentrum, sondern auch auf eine gelebte Zusammenarbeit. Mit 5.300 Stunden an Eigenleistung seit Baubeginn im September 2020 ist ihnen das bereits gelungen.

„Der Bau des Blaulichtzentrums hat somit einen großen Mehrwert für uns“, so Pfaffstaller. Die Harmonie zwischen Bergrettung und Feuerwehr kann man auch in der Raumaufteilung erkennen. Die Einsatzzentrale wird gemeinsam genutzt, ebenso wie Küche, Schulungsraum und Garage. Nur die Räume für die Ausrüstung und zum Umkleiden sind getrennt. Die Bergrettung hat zusätzlich noch einen Schlafraum für die Bereitschaft am Wochenende.

Die Mitglieder der Feuerwehr und Bergrettung haben viel Erfahrung mitgebracht, das kam dem Bau des gemeinsamen Blaulichtzentrums sehr zugute. Sei es im Bereich der Betonierarbeiten, Maurerarbeiten, beim Dachdecken, Trockenbau oder der Elektrik – alle Bereiche konnten gut abgedeckt werden. „Wir sind sehr damit zufrieden, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben“, sagt der Stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Maiersdorf Matthias Kabicher.

Im Spätsommer ist die Einweihungsfeier geplant.

