Das Musikprogramm für die „Blue Mondays“ im Thermalbad von Bad Fischau-Brunn steht fest. Das Ergebnis ist eine Mischung aus bekannten und neuen, aus nationalen und internationalen Künstlern. „Wir spielen, was wir wollen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch das abwechslungsreiche Programm von heuer.

Den Startschuss macht am 12. Juli Dialektsängerin Birgit Denk, die in ihrer Serie „Denk mit Kultur“ Lukas Resetarits und Mezzosopranistin Patricia Nolz als Gäste auf die Bühne bringt. Es folgen Schiffkowitz und Schirmer, Phil Bates & Ban, ein Chanson-Abend mit Maria Bill und Simone Kopmajer mit Band. Den sommerlichen Musikgenuss beendet am 16. August „Tina – Die ultimative Tina Turner-Tribute Show“.

„Ich freue mich auf alles“, so der Ortschef, „am meisten bin ich aber auf Simone Kopmajer gespannt, die in Österreich noch ein Geheimtipp ist, aber international bereits ein Star.“ Der Kartenvorverkauf an der Badkassa ist bereits angelaufen.