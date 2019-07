Onkel über Tatverdächtigen: Er hat nächtelang gezockt .

Vier Tage nach der Bluttat in Kirchschlag in der Buckligen Welt ist die Aufregung in der kleinen Stadtgemeinde nach wie vor groß: Über den 14-Jährigen, der seine Mutter am Montag erstochen haben soll, hat das Landesgericht Wiener Neustadt am Mittwoch die Untersuchungshaft verhängt (NÖN.at berichtete). Derzeit befindet sich der Tatverdächtige in der Justizanstalt Gerasdorf.