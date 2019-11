Großaufgebot von Polizei und Justizwache am Montag vor dem Café Premiere in der Fischauergasse: Dort musste ein 21-jähriger Syrer zur Tatrekonstruktion. Er soll vor wenigen Wochen einen Türsteher vor dem Lokal mit einem Messer am Hals schwer verletzt haben – das Opfer musste daraufhin notoperiert werden. Der Angreifer war des Lokales verwiesen worden – vor dem Lokal soll er dann sein Messer gezückt und zugestochen haben.