Alkolenker-Unfall auf A2 bei Wr. Neustadt: Insassin schwer verletzt

"Ein 22-Jähriger verlor in Fahrtrichtung Graz die Herrschaft über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Lenker und ein weiterer Insasse flüchteten von der Unfallstelle", berichtete die FF Wiener Neustadt in einer Aussendung am Montag.

Lenker und Beifahrer flüchteten vom Unfallort

Wie die Landespolizeidirektion (LPD) NÖ in einer Aussendung berichtete, war das Auto (ein BMW) mit Sommerreifen auf winterlicher Fahrbahn unterwegs gewesen, als der Lenker die Kontrolle verlor und von der Fahrbahn abkam.

Der BMW überschlug sich und blieb im Bewuchs neben der Autobahn hängen. Von den fünf Insassen in dem Pkw wurden drei verletzt, eine 23-jährige Wienerin sogar lebensgefährlich wie die FF Wiener Neustadt informierte.

"Der Lenker sowie ein Beifahrer flüchteten von der Unfallstelle", hielt die Aussendung der FF fest. "Da zu Beginn des Einsatzes nicht klar war, ob die Personen nicht vielleicht aus dem Fahrzeug geschleudert wurden, wurde die Unfallstelle mittels Wärmebildkamera von der Feuerwehr abgesucht."

Autofahrer stelle sich später - Alkotest positiv

Unterstützung erhielten die Wiener Neustädter Florianis dabei von einem Hubschrauber und einem Diensthund der Polizei.

Die Suche musste jedoch ohne Ergebnis abgebrochen werden. Der Lenker stellte sich etwas später bei der Polizei, ein dort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Die Freiwillige Feuerwehr führte nach der ergebnislosen Personensuche die Bergung des schwer beschädigten BMW (laut Aussendung ein Totalschaden) durch.

