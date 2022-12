Antrag bringt Änderung in Wr. Neustadt

Werbung

Rund 1.800 Unterschriften wurden gesammelt, exakt 1.524 davon bestätigte die Wahlbehörde als gültige Signaturen von Bürgern der Stadt – mehr als genug für eine Behandlung im Gemeinderat. Wie berichtet, forderten die Initiatoren rund um Pia Lutterschmidt und Dave Kock (beide 22), dass Felder am Stadtrand geschützt werden und nicht als mögliche Betriebserweiterungsgebiete vorgesehen sind.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) lobte schon eingangs das Engagement der jungen Initiatoren: „Unabhängig wie man dazu steht, was den Inhalt anbelangt: Ich halte das für vorbildlich und freue mich, wenn junge Menschen sich einbringen, engagieren, uns zum Nachdenken bringen und in diesem Fall auch zu Änderungen bewegen.“

Schneeberger erläuterte auch, wieso die Initiatoren selbst nicht im Gemeinderat zu Wort kommen konnten: Die Stadt habe dies bei der Gemeindeaufsicht prüfen lassen, die Gemeindeordnung biete diese Möglichkeit jedoch nicht. Magistratsdirektor Markus Biffl wurde daher mit der Berichterstattung zum Antrag betraut, ehe es in die Debatte ging.

„Zuerst bestehende Möglichkeiten nutzen“

„Es ist unsere Verantwortung, danach zu trachten, dass künftige Generationen freie Flächen zur Verfügung haben“, sagte Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP). Die Stadtregierung brachte einen Abänderungsantrag ein, in dem sich die Stadt „zu einer flächensparenden Entwicklung und einem vorausschauenden Umgang mit der Ressource Boden“ bekennt.

In der Praxis soll das heißen, dass erst als letzte Maßnahme neues Gewerbegebiet gewidmet werden soll – und dann zuerst auf Feldern mit niedriger Ackerwertigkeit. „Bevor wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, bestehende Bau- und Gewerbereserven zu nutzen, darf kein Quadratmeter zusätzliches Gewerbegebiet gewidmet werden“, heißt es in einem Statement der Bunten Stadtregierung. Mit ihren Stimmen wurde der abgeänderte Antrag beschlossen. Die Grünen stimmten nicht mit: „Sie wollen neue Flächen als letzte Maßnahme, wir wollen sie gar nicht“, begründete Klubsprecher Michael Diller.

Was sagen die Initiatoren selbst? „Wir begrüßen die inhaltlichen Ergänzungen, möchten aber festhalten, dass die im Initiativantrag formulierten Forderungen damit nicht erfüllt wurden“, so Pia Lutterschmidt: „Für uns sind die im Initiativantrag behandelten Gebiete am Stadtrand zu wertvoll, um für Betriebserweiterungen in Frage zu kommen.“ Mit der nun beschlossenen Ergänzung hoffe man jedoch, „dass der Realisierungsdruck auf den betreffenden Flächen am Stadtrand zumindest gemildert wird“.

Neue Regeln sind nötig

