Positive Bilanz von zweiter Auflage, Fortsetzung im Herbst

Beliebte Theater- und Musikgrößen, die aus klassischen Werken rezitieren, spannende Themenreisen, die abwechslungsreicher nicht sein könnten, und Starpianist Florian Krumpöck, der die Kasematten auf dem Flügel zum Klingen brachte – das waren die Erfolgsfaktoren, die das Bösendorfer-Festival in seiner zweiten Auflage begleiteten, die im Jänner und Februar mit acht Terminen und mehr als 2.100 Besucherinnen und Besuchern über die Bühne ging.

Eine Fortsetzung ist bereits fixiert, das Programm aktuell in Planung. Die dritte Auflage wird von Anfang November bis Ende Februar 2024 über die Bühne gehen. Das Programm soll noch vor dem Sommer präsentiert werden.

Intendant Florian Krumpöck und Kulturstadtrat Franz Piribauer (ÖVP) Foto: Manfred Gartner

„Nach einer erfolgreichen ersten Spielsaison konnten wir im Jänner die zweite Auflage des ‚Bösendorfer Festivals‘ in den Kasematten starten und den Besucherinnen und Besuchern erneut ein anspruchsvolles wie unterhaltsames Programm mit prominenten Protagonistinnen und Protagonisten sowie auch ambitionierten Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern bieten. Bei ihnen sowie bei Intendant Florian Krumpöck bedanken wir uns für eine außergewöhnliche, erfolgreiche zweite Saison, für die hervorragende Partnerschaft in Hinblick auf die Belebung und stete Erweiterung unserer Kulturszene“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer.

