Starmaniac Sebastian Holzer mit Konzert in den Kasematten

Eingängige Starmania-Stimme trifft auf beeindruckende Big Band-Sounds: Am 26. November bringen Sebastian Holzer und die "BORG.big.band_ALL STARS" um 19.30 Uhr die Wiener Neustädter Kasematten zum Beben. Im Rahmen der ORF-Castingshow „Starmania“ sang sich Sebastian Holzer mit Roger Ciceros „Zieh die Schuh aus“ in die Herzen des Publikums und schaffte es bis ins Finale. Letztes Jahr war der junge Sänger und Musiker als Überraschungsgast dann sogar bei „Jazz am Dach“ in Wiener Neustadt mit dabei. Dies ist nun sein erster großer Auftritt mit Big Band nach der Show – exklusiv in seiner Heimatregion und Schulstadt.

Ganz nach dem Motto „Back to the roots“ performt Sebastian Holzer mit den "BORG.big.band_ALL STARS" unter der Leitung von Markus Osztovics. Sebastian, Absolvent des BORG, steht dabei mit jener Band auf der Bühne, mit der er selbst groß geworden ist. Am Programm finden sich erdiger Blues, ehrlicher Pop und groovig jazzige Tunes, gekrönt vom charmanten Auftritt des Starmaniac.

Zur Person

Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt der Student der Gesundheits- und Krankenpflege aus Payerbach Steirische Harmonika. Später kamen Ausbildungen in Gesang, Klavier und Gitarre dazu. Nach Starmania konzentriert sich Sebastian Holzer jetzt unter anderem auf seine Solokarriere. Von einer weiteren musikalischen Seite zeigt er sich mit der Band „Die Schwarzataler“, wo er mit Oberkrainer Musik, Austro-Pop und Popmusik die Bühne rockt. Tickets für diese Veranstaltung gibt es unter www.webshop-wn.at.

