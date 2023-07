Brand Dachstuhl stand in Flammen: Sechs Feuerwehren im Einsatz

E in Brand in der Siedlung Maria Theresia in Eggendorf forderte am Freitag die Freiwilligen Feuerwehren.

Alarm in der Siedlung Maria Theresia am Freitagvormittag: Ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses geriet in Brand, die Freiwilligen Feuerwehren Eggendorf, Felixdorf, Sollenau, Theresienfeld, Haschendorf und Matzendorf mussten ausrücken. Da auf dem Dach eine Photovoltaikanlage montiert war, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Mittels Außenangriff und Innenangriff und dem Steig der FF Felixdorf konnte der Brand relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, mussten die PV-Module abmontiert werden. Was sich schwierig gestaltete, weil der Dachstuhl durch den Brand schwer beschädigt wurde. Der Einsatz konnte erst am Nachmittag beendet werden.