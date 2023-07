Eggendorfer Burschenclub als Feuerlöscher

Es war ein ungewöhnlicher Ausklang des Kirtagbaumschnitts am Samstag für den Eggendorfer Burschenclub. Anfangs lief alles noch wie gewohnt ab. Der Baum wurde umgeschnitten und dann dem Gewinner Peter Brandstätter – erraten werden musste die Länge des Baumes – „zugestellt“.

„Wir sind dann am Abend mit dem Gewinner noch beisammengesessen, als wir kurz vor zehn hinter einer Wohnhausanlage Flammen aufsteigen gesehen haben,“ schildert Burschenclub-Obmann David Novak der NÖN. Während die eine Hälfte des Buschenclubs – sie sind auch Feuerwehrmitglieder – sich in die Zentrale aufmachte, um Löschgeräte zu holen, lief die andere Hälfte der Burschen direkt zum Brand. Wie sich herausstellte, war nicht wie befürchtet ein Haus, sondern eine Thujenhecke in Brand geraten.

Die Burschen fackelten nicht lange: Mit einem Gartenschlauch und Wasser aus dem Pool, das mit Kübeln ausgeschöpft wurde, waren die Flammen dann schnell gelöscht – die Kameraden der Feuerwehr hatten dann nicht mehr viel zu tun, der vermeintliche Großeinsatz konnte abgeblasen werden. Warum die Hecke an jenem Abend in Brand geriet, ist nicht bekannt.

Was seitens der Freiwilligen Feuerwehr Eggendorf kritisiert wird: „Leider gab es sonst nur Schaulustige ohne Willen zum Anpacken.“