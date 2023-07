Feuer: Wohnhaus in Wiener Neustadt musste evakuiert werden

Helle Aufregung am Samstagabend in den „WBO-Bauten“ in der Salzermühlgasse: In einer Wohnung im 2. Stock brach in der Küche Feuer aus, während die Bewohnerin gerade im Garten war. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Wohnhaus von der Freiwilligen Feuerwehr und Polizei evakuiert werden. Die Floriani konnten den Brand rasch löschen, der vermutlich durch einen Defekt bei einer Steckdose ausgelöst wurde. Das Wohnhaus musste dann von belüftet werden, ehe die Bewohner wieder in ihre Wohnungen konnten. Es gab keine Verletzten.

Für die Freiwillige Feuerwehr - sie war mit einem Großaufgebot vor Ort - war es ein stressiger Abend. Beinahe zeitgleich kam es in der Stadionstraße zu einem Kohlenmonoxidaustritt, in der Josef Bierenz-Gasse (Porschesiedlung) kam es zu einem Verkehrsunfall.