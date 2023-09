Brand bei Bösendorfer: Feuerwehr verhinderte größere Katastrophe

Rasch befand sich eine Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Auch NÖN-Redakteuer Mathias Schranz war am Einsatzort: „Es spielte sich ziemlich ab hier. Eine Vielzahl an Feuerwehren kämpfte gegen die massiven Flammen mit zwei Drehleitern an“, so seine erste Schilderung.

Auch der der für die Feuerwehr zuständige Stadtrat Franz Piribauer war vor Ort: „Ich bin schockiert, aber die Feuerwehr leistet tolle Arbeit!“

Gegen 23.40 Uhr konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen: „Das Hauptgebäude dürfte gerettet sein. Aber es gibt natürlich massive Schäden“, so NÖN-Reporter Mathias Schranz. Unterstützt wurde die Wiener Neustädter Feuerwehr von ihren Kollegen aus Weikersdorf, Katzelsdorf und Lanzenkirchen. Etwa 80 Einsatzkräfte kämpften mit 15 Fahrzeugen gegen das Brandgeschehen.

Hauptbetroffen durch das Feuer ist das sogenannte „Archiv“ des weltbekannten Klavierproduzenten, das sich in besagtem Nebengebäude befindet. Dort werden Ersatzteile und Kartonagen gelagert. „Bei diesem Gebäude ist auch die Decke eingestürzt und in den nächsten Stunden müssen wir die Glutnester unter der eingestürzten Decke bekämpfen beziehungsweise ablöschen“, so Feuerwehreinsatzleiter Christian ,,Gigi“ Pfeiffer. Er schätzt, dass der Einsatz noch bis in die frühen Morgenstunden andauern wird.

Laut ersten Meldungen des Roten Kreuzes waren keine Verletzten zu beklagen. Zu einer möglichen Brandursache gibt es noch keine Aussagen.