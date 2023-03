Start in die neue Saison: Am 1. April ist wieder Markttag in Pernitz

15 Marktstandler bieten am Samstag, dem 1. April, von 8.30 bis 15 Uhr am „Gemeindeplatzl“ wieder ihre Waren an. Von Holzkunstwerken über Osterdeko, Schmuck und Babykleidung bis hin zu kulinarischen Genüssen wie Wildspezialitäten aus der Region, Käse, Bier, Wein und Kaffee gibt es einiges zu entdecken.

Der türkische Kulturverein verwöhnt mit Spezialitäten und berichtet von den Einsätzen im Erdbebengebiet. Die Elternvereine von Volksschule und Neuer Mittelschule kümmern sich um das Kinderprogramm. Abgerundet wird der Markttag mit einer Blutspendeaktion vom Roten Kreuz im Sitzungssal.

