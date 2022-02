Gymnasium gastiert am ehemaligen Stadion-Areal

Das BRG Gröhrmühlgasse bekommt einen neuen Anstrich – und noch viel mehr: Wie von der NÖN berichtet, wird das Schulgebäude ab Herbst 2022 großzügig saniert und modernisiert. Für die zwei Jahre, die der Umbau beansprucht, wird ein vorübergehendes Quartier benötigt, bezüglich des Standorts ist jetzt eine Entscheidung gefallen: Die freie Fläche gegenüber der Merkurcity, also das Grundstück des ehemaligen Stadions, wird ab Herbst 2022 von den Schülern und Lehrern in Anspruch genommen, um den Unterricht bestmöglich weiterführen zu können. Geplant ist, auf der 5.000 Quadratmeter großen Fläche ein einstöckiger Containerbau, der den 37 Klassen und Sonderunterrichtsräumen, wie Biologie- und Chemiesaal, sowie einem Lehrerzimmer und Sanitäranlagen Platz bietet. Auf Turnsäle muss verzichtet werden, Gespräche mit nahegelegenen Schulen laufen, damit zumindest teilweise Sportunterricht in Innenräumen möglich ist.

Am Bussystem wird noch gefeilt

Eine weitere Herausforderung ist der Verkehr: Auch bei dieser Angelegenheit laufen Gespräche mit der Stadt, damit für Schüler sowohl Parkplätze, als auch Busverbindungen zur Verfügung stehen. Für Fahrradabstellplätze und Parkplätze für die Lehrpersonen ist gesorgt, für die sogenannten „Kiss and Go“ Parkplätze, also Parkplätze, wo Eltern ihre Kinder absetzen und gleich wieder fahren, darf ein Teil des Parkplatzes der Merkurcity genutzt werden.

Neben dem Grundstück, auf dem das Quartier errichtet werden soll, werden gleichzeitig auch einige der 492 Wohnungen des Projekts „Ein Viertel grün“ gebaut.

Laut Direktor Gerald Stachl sollte die Lärmbelästigung aber kein Problem für den Unterricht darstellen. Trotz teilweiser Eltern-Kritik, vor allem durch die Entfernung zum Bahnhof, blickt Gerald Stachl zuversichtlich in die Zukunft: „Wir versuchen für alle Beteiligten das Beste aus der Lösung herauszuholen und sollten mit Freude auf das blicken, was uns in zwei Jahren erwartet.“

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Bildungsstadtrat Philipp Gruber: „Es war eine Herausforderung, gemeinsam mit der Bundesimmobiliengesellschaft und der Schule einen geeigneten Standort für das Ausweichquartier zu finden. Am ehemaligen Stadion-Areal kommt uns entgegen, dass die Umsetzung des Wohnbaus dort stufenweise erfolgt und somit bis Ende 2024 Grund zur Verfügung steht. Somit ist das Areal bestens geeignet. Der öffentliche Verkehr wird natürlich gewährleistet.“

