BHAK-Schüler auf Einladung der Freunde von Yad Vashem im Parlament

Nachdem das österreichische Parlament vergangenes Jahr eine Bildungskooperation mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gestartet hat, lud Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gemeinsam mit den Österreichischen Freunden von Yad Vashem und der Holocaust-Gedenkstätte zum 20-jährigen Bestehen des Vereins ins Parlament ein.

Generalsekretärin Ursula Arthofer eröffnete die Generalversammlung. Seit der Gründung des Vereins durch Günter und Ulrike Schuster im Jahr 2003 finanzierte er Projekte der Gedenkstätte mit und beteiligte sich an der Aufklärungsarbeit in Österreich. Die Organisation zählt mittlerweile knapp 900 Mitglieder.

„Gegen Dummheit helfen Fakten, wie sie in Yad Vashem erforscht werden und unser Verein zeigt sie der Welt! Wir müssen die richtigen Schlüsse aus den Fakten ziehen, um richtig und falsch zu unterschieden sowie Mut zu zeigen!“, meinte Vereinsvorsitzender Gustav Arthofer. Es gelte, die Gedenkstätte weiterhin bei der Faktensuche zu unterstützen, denn auch kommende Generationen werden diese Wahrheiten brauchen.

Kleiner Marsch zum Parlament. Foto: Yad Vashem, Claus

Der Direktor für internationale Beziehungen von Yad Vashem Haim Gertner wies insbesondere auf die Herausforderung hin, dass die Zeitzeugen „immer weniger werden. Gegenstände, die von Angehörigen von Holocaust-Opfern oder Überlebenden in die Gedenkstätte gebracht werden, sind vor diesem Hintergrund ein mächtiges Zeugnis der Geschichte und Hüter der Erinnerung. Yad Vashem will diese Gegenstände daher weiterhin bewahren und so der historischen Wahrheit Relevanz verleihen. In diesen Anstrengungen ist die Gedenkstätte dankbar über die Partnerschaft mit Österreich und das Engagement der Österreichischen Freunde von Yad Vashem“, so Gernter.

Lara fand die Zeitzeugenaussage „Die Wunde bleibt offen!“ äußerst bewegend: „Eigentlich waren es Leute in unserem Alter damals!“ Zeitzeuge Heinrich Ehlers berichtete von seiner Kindheit während der Nazizeit im Gespräch mit der ORF-Journalistin Renata Schmidtkunz. Angesichts der Gefahr der Festnahme und Deportation des jüdischen Vaters und der Großmutter versteckte sich die Familie in einem Wiener Keller. „Alle im Haus wussten es, aber es wurde nichts verraten! Der Spielplatz für uns Kinder war der Kohlenkeller. Durch das Kellerfenster konnten wir die Umgebung beobachten, aber die Eltern haben darauf geachtet, dass wir nicht zu laut sind.“ Wenn die Nationalsozialisten sie erwischt hätten, hätte sie – wie vielen in seiner Familie – auch das Schicksal der Deportation getroffen, betonte Ehlers.

Gabriel und Sebastian beim Empfang in der Säulenhalle des Parlaments. Foto: Yad Vashem, Claus

Ein Kurzfilm brachte einen Rückblick auf 20 Jahre der Freundschaftsorganisation für die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Der Anstoß zu der Gründung sei vom ehemaligen israelischen Botschafter in Österreich und Holocaust-Überlebenden Yosef Govrin gekommen. Ihm sei es wichtig gewesen, einen Zugang zu den „Herzen der Menschen in Österreich“ zu finden, um sie für die Anliegen Yad Vashems zu gewinnen. Die beiden Pädagogen Günther und Ulrike Schuster setzten mit ihrem Team in Folge alles daran, um Ausstellungen aus Yad Vashem in Österreich an Schulen und an öffentliche Institutionen zu vermitteln. Als Zeichen der Anerkennung ihres „Lebenswerkes“ wurden den beiden Gründer*innen im Rahmen der Veranstaltung die Ehrenpräsidentschaft des Freundeskreises verliehen.

Tim Schedler im Gespräch mit Haim Gertner, Direktor Internationale Beziehungen von Yad Vashem Jerusalem. Foto: Yad Vashem, Claus

Jan fand die Veranstaltung gut aufgebaut und der Rahmen war dem 20-jährigen Jubiläum angepasst und beim Empfang in der Säulenhalle des Parlaments begegnete Tim noch Haim Gertner, Direktor Internationale Beziehungen von Yad Vashem Jerusalem: „Das Gespräch war auf Augenhöhe über unsere Schule, der Direktor wirkte sehr interessiert und sympathisch“, meinte Tim.