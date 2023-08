Eine Festmesse vor voller Wiese in Schwarzenbach

Wenn das Wetter passt, kann das „Bründlkomitee“ bei seiner Festmesse mit Kräutersegnung immer mit einer vollen Wiese vor der Bründlkapelle rechnen.

So nahmen auch in diesem Jahr am 15. August wieder viele Besucher den steilen Aufstieg entlang des Kreuzwegs in Kauf, um bei der von der Blasmusikgruppe „Böhmisch four you“ musikalisch umrahmten Veranstaltung dabei zu sein.

Damit auch jene nicht ausgeschlossen waren, die den Weg nicht schafften, gab es von Beginn des steilen Kreuzwegs an einen Zubringerdienst.

Nachdem dieser Kreuzweg in Kürze auch Teil der „Schwarzenbacher Orts-Rundwanderwege“ ist, werden die im Vorjahr vorbildlich restaurierten Kreuzwegstationen bald mit mehr Besuchern rechnen können.

Die Eröffnung erfolgt voraussichtlich Mitte September.